العبدولي: منتخب قطر يجد صعوبة أمام الفرق المنظمة دفاعياً

أكد المدرب الوطني في كرة القدم، حسن العبدولي، أن المنتخب القطري الذي سيواجه الأبيض الإماراتي اليوم، يعد منتخباً متجانساً، ويملك منظومة دفاعية قوية، وظهر ذلك في نهائيات كأس آسيا الأخيرة، ويتميز المنتخب القطري كذلك إلى جانب قوة اللعب على الأطراف، بسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، إضافة إلى أن لديه حارساً مميزاً، هو مشعل برشم، مشدداً على أنه في حال نجح مدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو، في الحد من نقاط القوة في المنتخب القطري، فإن ذلك يسهل من مهمة المنتخب الوطني في هذه المباراة، لافتاً إلى أن المنتخب القطري ورغم تميزه بالقوة، إلا أنه يجد صعوبة أمام أي منتخب منظم دفاعياً، ووضح ذلك خلال مبارياته الأخيرة في كأس آسيا أمام كل من طاجيكستان، إذ فاز عليه بصعوبة بهدف نظيف، كما فاز أيضاً بصعوبة 2-1 على المنتخب الفلسطيني.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنتخب القطري يعتمد على التحول السريع والهجمات المرتدة، ولديه لاعبون مميزون، مثل أكرم عفيف والمعز، وتعد هذه نقطة إيجابية في صفوفه، وفي حال تمكن المدرب بينتو من تحييدهما من خلال وضعهما تحت الرقابة، ومنع التمريرات لهما، فإنه يتحول إلى منتخب عادي، ويفقد بالتالي الحلول الهجومية الأخرى».

وتابع العبدولي، الذي سبق له تدريب الوصل، وعمل كذلك لفترة طويلة مساعداً للمدرب الوطني مهدي علي في تدريب المنتخب «في حال نجح بينتو في الضغط على جبهة المنتخب القطري، وحافظ في الوقت ذاته على المساحات الخلفية خلف الدفاع، فإن ذلك يسهل مهمة المنتخب الوطني، لأن المنتخب القطري لديه صعوبة في عملية نقل الكرة، لاعتماده على الكرات الطويلة على الأطراف».

وأوضح العبدولي «هجومياً فإن المنتخب القطري في حال وجد مساحات في الملعب فهو منتخب قوي، ولديه لاعبون مميزون، لكن في الوقت نفسه فإنه في حال تم التعامل معه بصلابة دفاعية بعدم ترك مساحات له في الملعب، وتحييد اللاعبين المميزين لديه، فإنه سيعاني كثيراً في الملعب، لاسيما في حال تم استغلال الكرات الثابتة في خلق ثغرات في دفاعه والتعامل معه بالتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم».

في حال نجح بينتو في الضغط على جبهة المنتخب القطري، وحافظ في الوقت ذاته على المساحات الخلفية خلف الدفاع، فإن ذلك يسهل مهمة المنتخب الوطني.