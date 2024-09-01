القمزي: زوارق أبوظبي جاهزة للمنافسة على صدارة مونديال «الفورمولا 2»

أكد بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة، راشد القمزي، جاهزية زوارق أبوظبي للمنافسة على صدارة السباق الرئيس للجولة الرابعة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2» الذي ينطلق اليوم في مدينة سان نازارو الإيطالية، بعد مرحلة مكثفة من الاستعدادات القوية.

وقال إن سان نازاور من المسارات المفضلة لفريق أبوظبي، بعد نجاحه في تحقيق لقب الجولة الموسم الماضي.

وأوضح القمزي الذي تصدر الترتيب العام مع نهاية الجولة الثانية من البطولة، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في الجولة الماضية، أنه وزملاءه يدركون جيداً قوة المنافسة وطموحات الجميع للفوز، وسيعملون على إظهار أفضل ما يمتلكون للوصول إلى الصدارة.

ويشارك في المنافسات 22 زورقاً تتقدمها زوارق فريق أبوظبي بقيادة راشد القمزي، على زورق «أبوظبي 1»، ومنصور المنصوري على زورق «أبوظبي 36».

ويأتي القمزي ثالثاً في الترتيب العام برصيد 32 نقطة، ويتصدر الترتيب زورق الليتواني إدغراس ريابكو، برصيد 36 نقطة، ويأتي ثانياً زورق السويدية ماتيلدا وايبيرغ، برصيد 32 نقطة.

• السباق الرئيس ينطلق اليوم في مدينة سان نازارو الإيطالية.