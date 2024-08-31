العملاق هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز بـ "هاتريك جديد"

سجّل المهاجم النروجي العملاق إرلينغ هالاند الثلاثية الثانية له تواليا وقاد مانشستر سيتي الفائز باللقب في السنوات الأربع الماضية، إلى انتصاره الثالث تواليا منذ بداية الموسم إثر تغلبه على مضيفه وست هام 3-1 في المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند سجل أول هاتريك له هذا الموسم في شباك إيبسويتش تاون الأسبوع الماضي (4-1).

واستمر غياب لاعب الوسط الإسباني رودري عن التشكيلة الأساسية بعد أن منحه مواطنه المدرب بيب غوارديولا راحة إضافية لكثرة مشاركاته الموسم الماضي ثم مع منتخب بلاده الفائز بكأس أوروبا خلال الصيف الحالي، فجلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

ضغط سيتي منذ البداية وأهدر مهاجمه هالاند فرصة سهلة لافتتاح التسجيل عندما تلقى كرة عرضية متقنة من البرتغالي برناردو سيلفا والمرمى مشرّع أمامه لكنه سدد كرة رأسية فوق العارضة (6).

وعوّض هالاند بعدها بخمس دقائق عندما استثمر كرة بينية رائعة من سيلفا أيضا وانفرد بالحارس الفرنسي ألفونس اريولا وسدد كرة زاحفة عن يمينه (11).

وخلافا لمجريات اللعب نجح وست هام في إدراك التعادل عندما سار قائده جاريد بوين بالكرة مسافة طويلة على الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية حاول قلب دفاع سيتي البرتغالي روبن دياش تشتيتها لكنه سددها خادعة في مرمى البرازيلي إيدرسون (19).

لكن سيتي تقدم مجددا بعد لعبة مشتركة رائعة بين جاك غريليش وسيلفا وريكو لويس لتصل إلى هالاند فسددها يسارية في سقف الشباك (30).

وأنهى هالاند التشويق عندما سجل هدفه الثالث مستغلا كرة عكسية من البرتغالي ماتيوس نونيش لينفرد بالحارس البديل البولندي لوكاس فابيانسكي الذي نزل احتياطيا مطلع الشوط الثاني وسدد كرة لولبية من فوق داخل الشباك (83).

والهاتريك هو الرابع والعشرون في مسيرة هالاند، والثامن له في صفوف مانشستر سيتي، ورفع هالاند رصيده إلى 7 اهداف في 3 مباريات هذا الموسم ليعزز صدارته لترتيب الهدافين. كما أنه سجل هدفه الـ70 في الدوري الانكليزي الممتاز في 69 مباراة.