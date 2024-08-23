الدنماركي سيمون كاير يعلن اعتزاله دوليا

أعلن المدافع سيمون كاير، قائد المنتخب الدنماركي السابق، اعتزاله الدولي بعد 15 عاما بألوان بلاده.

كاير الذي ساعد في إنقاذ حياة مواطنه كريستيان إريكسن عام 2021 بعد أن عانى الأخير من أزمة قلبية حادة خلال كأس أوروبا، قال في حسابه الرسمي على إنستغرام "كل شيء له نهاية. لقد قررت اعتزال اللعب مع المنتخب الدنماركي بعد 15 عاما رائعة بالقميصين الأحمر والأبيض".

وتميّز كاير بدوره القيادي لسنوات طويلة سواء مع الأندية التي لعب فيها او في المنتخب الدنماركي، الا أنّ لاعب ميلان الإيطالي السابق عانى في السنوات الأخيرة من كثرة الإصابات.

كانت محطته الأخيرة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 لكنه لم يشارك لأي دقيقة، قبل أن تخرج الدنمارك على يد ألمانيا من الدور ثمن النهائي.

ويعتبر كاير (35 عاما) الذي لا يزال من دون ناد بعد انتهاء مشواره مع ميلان، ثاني أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في تاريخ المنتخب (132)، بفارق مباراتين عن إريكسن صاحب الرقم القياسي.

وفي لحظة لا تُنتسى من مسيرته، وتحديدا في يونيو 2021، كان كاير أول الواصلين الى إريكسن الذي سقط أرضا بعد تعرّضه لأزمة قلبية وكان له تدخل مباشر قبل وصول الطاقم الطبي لإنقاذ حياة زميله.

عززت هذه الحادثة من مكانته كقائد يحتذى به أُدرج بعدها ضمن لائحة من 30 لاعبا مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.

بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي ميتيلاند في بلاده عام 2007، قبل أن ينتقل الى باليرمو الإيطالي لعامين (2008-2010)، ثمّ لعب لثلاثة اعوام في فولفسبورغ الألماني الذي أعاره لروما الإيطالي (2012).

خاض موسمين مع ليل الفرنسي وكذلك مع فنربهتشه التركي وثلاثة مواسم مع إشبيلية الإسباني (2017-2020).

ولعب معارا مع أتالانتا ثمّ ميلان في عامي 2019 و2020، قبل ان يصبح لاعبا دائما في "روسونيري" لأربعة أعوام.