تاريخ البطلة سارة سمير التي أهدت مصر الميدالية الأولمبية الثانية

أحرزت الرباعة المصرية سارة سمير فضية وزن 81 كلغ في مسابقة رفع الأثقال في أولمبياد باريس 2024 وهي الميدالية الاولمبية الثانية في مسيرة سمير التي احرزت برونزية وزن 69 كلغ في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، ولم تشارك في أولمبياد طوكيو قبل أن تعود وتتألق وتحرز فضية باريس 2024.

ورفعت سارة سمير اجمالي 268 كلغ بفارق 7 كيلوغرامات عن النروجية سولفريد كواندا الفائزة بالذهبية (275)، ونالت الاكوادورية نيسي داخوميس باريرا البرونزية (267).

ونجحت الرباعة المصرية في فئة الخطف في رفع 113 كلغ ثم 117 قبل أن تفشل في 119 كلغ، في حين رفعت في النتر 146 كلغ من المحاولة الاولى، ثم 151 كلغ في الثانية، لكنها لم تنجح في رفع 155 كلغ.

ورفعت سمير البالغة 26 عاماً غلّت بلادها في رياضة رفع الاثقال في الالعاب الاولمبية إلى 15 ميدالية من أصل 40. وهي ثاني ميدالية لمصر في باريس بعد برونزية محمد السيّد في منافسات سلاح السيف.

برزت سمير بإحرازها ثلاثية ذهبية توالياً في وزن 76 كلغ في بطولتي العالم 2022 في كولومبيا و2023 في الرياض.

كما فازت بالمعدن الأصفر في ـربع من النسخ الخمس الاخيرة لبطولة إفريقيا في الوزن ذاته عام 2019، وفي وزن 81 كلغ بين عامي 2022 و2024.

في عام 2020، اوقفت سمير لمدة عامين بسبب اختبار إيجابي للمنشطات في دورة الألعاب الإفريقية 2019، حيث تم فرض عقوبات على ستة رباعين مصريين لاستخدامهم منشطات. عادت للمنافسة في بطولة إفريقيا في أكتوبر 2022.