الربّاع المصري نصير.. أول عربي يظفر بميدالية ذهبية في الأولمبياد

انتظر الرياضيون العرب حتى عام 1928 لوضع بصمتهم الأولى تاريخياً في سجل الميداليات الذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، حين تمكن الرباع المصري السيد محمد نصير من إهداء مصر والعرب الفرحة الأولى في حصاد الذهب الأولمبي.

وانطلقت مسيرة نصير مع رياضة رفع الأثقال، بعدما نجح في جذب اهتمام عبدالحليم المصري، أحد الأبطال المصريين الذين كانوا يحضرون «مولداً شعبياً» في مسقط رأسه بمدينة طنطا، ما مهد الطريق لدخوله هذه الرياضة، ونجاحه في عام 1925 في المشاركة في بطولة «القطر المصري» والفوز بها، ثم الاحتفاظ بلقبه حتى عام 1928 في وزني خفيف الثقيل والثقيل، ليبدأ استعداده لدورة الألعاب الأولمبية في أمستردام عام 1928 تحت إشراف المدرب محمد بسيوني.

واستطاع نصير في دورة أمستردام انتزاع المركز الأول والميدالية الذهبية لوزن خفيف الثقيل بمجموع 355.5 كيلوغراماً، ليصبح بذلك أول مصري ورياضي عربي يتوّج بالذهب الأولمبي.

وفي عام 1930 واصل نصير إنجازاته بالفوز ببطولة العالم في ميونيخ عن فئة الوزن الثقيل، وأكمله بالتتويج بلقب عالمي آخر في لوكسمبورغ.