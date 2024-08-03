ممثل مصر الوحيد في الفروسية ينسحب من الأولمبياد.. زوج ابنة بيل غيتس

انسحب الفارس المصري نائل نصار من منافسات قفز الحواجز في أولمبياد باريس 2024 بسبب إصابة الجواد الخاص به، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري للفروسية.

ونشر الاتحاد المصري للفروسية بيانا عن إصابة الجواد "كونرادو" الخاص بنصّار في القدم اليمنى الأمامية الجمعة، وعدم القدرة على علاجه بعد الكشف عليه بالموجات فوق الصوتية، مما تسبب في انسحاب نصّار بسبب اللوائح التي تحرم الفارس من استبدال الجواد الخاص به عقب الكشف الطبي الأول الذي أجري يوم 31 يوليو.

ودوّن نصار (33 عاماً) عبر صفحته الشخصية بموقع انستغرام "بقلب حزين أعلن انسحابي من أولمبياد باريس 2024. للأسف تعرض كونرادو لإصابة كفيفة وللأسف انتهت رحلتنا هنا".

تابع "اتّخذ القرار بعد مناقشات مستفيضة مع الفريق البيطري والاتحاد المصري واتفقنا جميعاً على إعطاء الأولوية لصحة كونرادو وتعافيه على المدى الطويل، مع هذه النكسة المزعجة تدل رعاية الخيول هي أولويتي القصوى وأشعر بالعزاء لأنني اتخذت هذا القرار من أجل رفاهية حصاني الرائع".

وذكر بيان الاتحاد المصري أن نصار هو سادس فارس ينسحب من المنافسات بسبب إصابة الجواد الخاص به.

وكان نصار هو ممثل مصر الوحيد في منافسات الفروسية في أولمبياد باريس، وهي المشاركة التي أثارت جدلاً واسعاً في الاعلام المصري بسبب سفر الفارس الى باريس برفقة 10 مرافقين من بينهم زوجته جينيفر، ابنة الملياردير الأميركي الشهير بيل غيتس.

وشارك نصار (33 عاما) في أولمبياد طوكيو وحقق المركز 24، وهو حاصل على شهادة في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأمريكية.

