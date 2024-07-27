استبعاد بطلة مصر في الملاكمة من أولمبياد باريس

استبعدت يمنى عياد بطلة مصر في الملاكمة لوزن 54 كيلو جرام، من منافسات الملاكمة بـ أولمبياد باريس 2024.

وخسرت يمنى عياد أمام الأوزبكية نيجينا أوكتاموفا في منافسات الملاكمة بأولمبياد باريس 2024، وذلك في المباراة التي لم يتم إقامتها، في خبر صادم ومفاجئ.

وكان سبب عدم إقامة المباراة واستبعاد اللعبة المصرية؛ هو زيادة وزن يمنى عياد، فعند قياس الوزن؛ تخطت «الوزن المحدد» وهو 54 كيلوجرام، بفارق 700 جرام.

وكشف رئيس اتحاد الملاكمة، عبد العزيز غنيم، السبب الحقيقي وراء استبعاد اللاعبة، يمنى عياد من منافسات دورة الألعاب الأولمبية، أولمبياد باريس 2024.

وأضاف: "اللاعبة وزنت أمس، الجمعة، وكان ميزانها 54 كجم، وفوجئنا اليوم بزيادة وزنها قبل مباراتها، وأصبح 54 كيلو و700 جرام، فتم استبعادها".

من هي يمنى عياد؟

كتبت اسمها في تاريخ الرياضة المصرية بعد التأهل لنهائي إفريقيا 2023؛ لتصبح أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد.

من مواليد 29 يونيو 2003، وتدرس التربية الرياضية بجامعة دمياط في مسقط رأسها.

بدأت الكاراتيه ثم الكونغ فو قبل احتراف الملاكمة، وانطلق مشوارها الرياضي بعد مشاهدة شقيقتها وهي تلعب الكاراتيه.

حلم حياتها منذ بدء ممارستها الرياضة بعمر 6 سنوات في مسقط رأسها بكفر العرب في دمياط، هو المشاركة بالأولمبياد يوما ما.

لعبت لفترة في رياضة الفنون القتالية قبل أن ينصحها مدربها وائل فهر بالالتحاق برياضة الملاكمة بسبب تميزها في اللعب باليد.