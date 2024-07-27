الزمالك يهدي الأهلي صدارة الدوري المصري لأول مرة

أهدى فريق الزمالك غريمه التقليدي ومنافسه الدائم فريق الأهلي صدارة الدوري المصري لكرة القدم لأول مرة بعد أن تعادل بهدف لمثله أمام فريق بيراميدز في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لمسابقة دوري نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 69 نقطة في المركز الثاني، وهو نفس رصيد الأهلي الذي فاز على المصري بهدف دون مقابل، ويتصدر الأخير بطولة الدوري لأول مرة بهدية ثمينة من فريق الزمالك.

شهدت الدقائق الأولى من مباراة الزمالك وبيراميدز سيطرة تامة من لاعبي الزمالك بغية أحراز هدف السبق، إلا أنه سرعان ما قام لاعبو بيراميدز بتنظيم صفوفهم وأحرزوا هدفا وتم إلغاؤه بداعي التسلل،

نشط لاعبو الزمالك بفضل تحركات عبد الله السعيد ومصطفى شلبي وأحمد فتوح، ومن أول هجمة منظمة في الدقيقة 36 يقود مصطفى شلبي هجمة منظمة مع عبد الله السعيد من الناحية اليسرى ينفرد شلبي بأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ويضعها قوية في المرمى معلنا عن الهدف الأول للفريق الأبيض.

وفى الدقيقة 72 أحتسب محمد عادل ضربة جزاء لبيراميدز لمروان حمدي ضد أحمد مجدي يتصدى لها فخري لاكاي ويحرزها على يمين محمود الشناوي حارس مرمى الزمالك محققا هدف التعادل للفريق السماوي.

وأضاع مروان حمدي مهاجم بيراميدز العديد من الفرص والانفرادات السهلة في الخمس دقائق الأخيرة حتى أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.