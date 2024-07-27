علم الإمارات يرفرف في حفل افتتاح «باريس 2024»

انطلقت رسمياً، أمس، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 10 آلاف و500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية، يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تُقام منافساتها على 35 منشأة رياضية، بحضور 20 ألف إعلامي و45 ألف متطوع، وتشهد 754 حدثاً ما بين منافسات وفعاليات، إضافة إلى 350 ألف ساعة من البث التلفزيوني للحدث.

وحمل علم الدولة في حفل افتتاح الدورة الذي أُقيم على ضفاف نهر السين كل من فارس المنتخب الوطني بمسابقة قفز الحواجز عمر المرزوقي، إلى جانب لاعبة منتخب الدرّاجات صفية الصايغ المشاركة في سباق الطريق، وذلك تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين الذي تشجع اللجنة الأولمبية الدولية على تطبيقه.

وتم تنظيم الحفل الذي استمر لمدة ثلاث ساعات و45 دقيقة، خارج الملعب للمرة الأولى بمسافة ستة كلم، وحمل 94 قارباً الرياضيين المشاركين، وتضمن 12 فقرة متنوعة حضرها أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة و300 ألف متفرج على ضفتي نهر السين، مع نشر نحو 2000 من موظفي الأمن الخاص و45 ألفاً من قوات الشرطة لتأمين الحفل.

وتشارك الإمارات للمرة الـ11 في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، حيث يمثل وفدها بباريس 14 رياضياً ورياضية، يرافقهم 24 إدارياً وفنياً ومعالجاً، ويتنافس الرياضيون في خمس ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى.

وانتظم جميع الرياضيين في القرية الأولمبية عقب وصولهم من المعسكرات الخارجية التي أقيمت على مدار الأشهر الماضية، استعداداً للمشاركة في الحدث مع تبقي انضمام مريم الفارسي عداءة المنتخب الوطني في الأول من أغسطس المقبل.

طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة إسبانيا والدومينيكان

عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقم الحكام الإماراتي المشارك في أولمبياد باريس والمكوّن من عادل النقبي، والحكمين المساعدين الدوليين أحمد الراشدي وسبت عبيد لإدارة مباراة إسبانيا والدومينيكان اليوم، التي تُقام على ملعب بوردو ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وذلك عقب تألق الطاقم الوطني في إدارة المباراة الأولى بين غينيا ونيوزيلندا.

قرعة الجودو تسفر عن مواجهات قوية للاعبي المنتخب

أوقعت قرعة رياضة الجودو التي سحبت أول من أمس، لاعبة المنتخب الوطني بشيرات خرودي في مواجهة الصينية تشو ييكينغ تحت 52 كغم، فيما يخوض نارمند بيان منافسات وزن تحت 66 كغم أمام اللاعب المخضرم الكوري الجنوبي ان بول، فيما يشهد وزن تحت 81 كغم خوض اللاعب طلال شفيلي مباراته في الدور التمهيدي مع بطل بورتوريكو الشاب غانديا ادريان. كما تشهد منافسات الوزن الثقيل للجودو مشاركة أرام جريجوريان في منافسات تحت 90 كغم بلقاء بطل أوزبكستان بوبونوف دافلات، ويلعب ظافر آرام في وزن تحت 100 كغم مع البرازيلي جونكا الفيس ليو، ويختتم المنتخب الوطني مشاركته في البطولة بلقاء عمر معروف مع البطل الجزائري محمد المهدي في وزن فوق 100 كغم.

ويتطلع منتخب الجودو لتخطي الأدوار التمهيدية وبلوغ النهائيات، في وقت يشارك في الحدث أبرز اللاعبين المصنفين في العالم الذين يستعدون للمنافسات في صالة «أرينا شون دو ماس» في باريس.

حماية الرياضيين وإدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي

تشهد الدورة الأولمبية «باريس 2024» نقلة نوعية بالنسبة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، ما سيعزز بشكل كبير العديد من الجوانب التي تتمثل في حماية الرياضيين وإدارة الطاقة، وذلك عقب إطلاق أجندة الذكاء الاصطناعي الأولمبية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية في أبريل الماضي.

ويعمل الذكاء الاصطناعي خلال الألعاب الأولمبية على إنشاء فيديوهات مختصرة بأشكال ولغات متعددة لتعزيز تجربة البث، واستخدام نظام متقدم لالتقاط البيانات وإدارة الطاقة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لترسيخ مفهوم الاستدامة، وتحديد المواهب حيث تخطط اللجنة الأولمبية الدولية لإطلاق مشروع عالمي لتحديد المواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2025.

كما سيتم حماية اللاعبين من الإساءة عبر الإنترنت من خلال نظام مراقبة جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إجراء التحليلات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في رياضات عدة منها الغطس وألعاب القوى والجمباز.