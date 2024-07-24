بداية رائعة للعراق في أولمبياد باريس 2024

نجح المنتخب العراقي في تحقيق فوزًا هاما وصعبا أمام أوكرانيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولىللمجموعة الثانية في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية.

ليحصد منتخب العراق أول 3 نقاط ويتشارك الصدارة مع المغرب عن المجموعة الثانية بعدما فاز أسود الأطلس أمام الأرجنتين، ونجحت أوكرانيا في تسجيل الهدف الأول سجله روبشسكي بعد متابعة جيدة لرأسية تصدى لها حسين حسن، معلنًا في الدقيقة 53، وتعادلت العراق بهدف سجله أيمن حسين من ركلة جزاء في الدقيقة 57 من اللقاء.

ونجح المنتخب العراقي في إحراز الهدف الثاني عن طريق علي جاسم في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، بعد مراوغة وتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليفوز العراق ويصل إلى النقطة 2 بينما يتواجد منتخبي الأرجنتين وأوكرانيا في المركزين الثالث والرابع بترتيب المجموعة بدون نقاط.