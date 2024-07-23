الأهلي يقهر بيراميدز "رايح جاي".. ويغازل لقب الدوري (فيديو)

حسم الأهلي قمة الجولة 31 من الدوري المصري أمام المتصدر بيراميدز، عقب الفوز عليه بهدف نظيف، ليحقق "الأحمر" الفوز "رايح جاي" على منافسه المباشر ويقترب خطوة كبيرة من اللقب.

على إستاد الدفاع الجوي، خطف الأهلي 3 نقاط كاملة من متصدر الدوري المصري في سباق التتويج باللقب.

جووووووول🔥⚽.. بالتخصص وسام أبو علي يخدع أحمد الشناوي ويسجل الهدف الأول للأهلي في شباك بيراميدز💣 pic.twitter.com/WWaUJ8CXP9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 22, 2024

ويدين بطل إفريقيا بهذا الفوز للاعبه الفلسطيني وسام أبو علي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.

وشهدت القمة طرد المغربي محمد الشيبي من جانب بيراميدز بعد تدخله على حسين الشحات في الدقيقة 80، وخالد عبدالفتاح من جانب الأهلي للخشونة في الدقيقة 89.

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة، وقلص الفارق بينه وبين بيراميدز صاحب الصدارة برصيد 68 نقطة إلى نقطتين.

وخاض بيراميدز مباريات أكثر 29 مباراة، فيما خاض الأهلي 26 مباراة فقط، ما يجعل "المارد الأحمر" قريباً من حسم لقب الدوري لصالحه مجدداً.