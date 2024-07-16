لامين يامال على موعد مع قدوته.. ينازع ميسي على كأس فيناليسيما

ضرب النجم الواعد لامين يامال موعداً مع قدوته الأسطورة ليونيل ميسي في نهائي بطولة فيناليسيما 2025. وتقام البطولة بين بطلي أمم أوروبا وأمريكا الجنوبية.

قبل أيام قليلة انتشرت صور للأسطورة ليونيل ميسي يحمل طفلاً بين ذراعيه تبين أنه جناح برشلونة الحالي لامين يامال.

صورة اعتبرها البعض أنها تؤرخ لزمنين ماضي ومستقبل برشلونة المزهر، إذ تجمع بين أسطورتين الأول هو "ليو" أفضل لاعب في العالم 8 مرات، والثاني هو لامين يامال الذي شغل العالم بإمكانياته الفنية والفردية.

وفاز المنتخب الإسباني بلقب بطولة كأس أمم أوروبا عقب فوزه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية، والتي شهدت حضور لامين يامال الذي بات أصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ اليورو، كما أصبح أول لاعب يصنع 4 أهداف لإسبانيا في أي بطولة كبرى طوال تاريخها، وحاز جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة التي احتضنتها ألمانيا.

في المقابل، توج المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية توالياً والـ16 في تاريخه، عقب الفوز على منتخب كولومبيا بهدف نظيف في المباراة الختامية.

تعد بطولة فيناليسيما بطولة رسمية معترف بها من قبل الاحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنظم بالمشاركة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ونظيره في أمريكا الجنوبية، وتلعب من مباراة واحدة فقط لحصد اللقب.

وكانت النسخة الماضية قد أقيمت بين الأرجنتين وإيطاليا على ملعب ويمبلي، ونجح منتخب الأرجنتين وقتها في التتويج باللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.