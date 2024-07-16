مبابي يظهر للمرة الأولى مع ريال مدريد.. حفل تقديم تاريخي في سانتياغو برنابيو

لطالما انتظرت جماهير ريال مدريد رؤية المهاجم كيليان مبابي بقميص عملاق الدوري الإسباني، وسينتهي الانتظار الثلاثاء إذ يظهر قائد فرنسا في ملعب سانتياغو برنابيو في حفل تقديمه لاعباً لبطل دوري أبطال أوروبا.

وفور إعلان ريال مدريد أن تقديم مبابي، الذي انضم في صفقة انتقال مجاني بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو الماضي، سيكون يوم 16 يوليو سارعت الجماهير للحصول على تذاكر حضور الحفل.

ويأتي تقديم مبابي بعد أيام من خروج فرنسا من الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا بعد الخسارة 2-1 أمام إسبانيا. وتعرض مهاجم ريال مدريد الجديد لكسر في الأنف في مستهل مشواره بالبطولة أمام النمسا ما أجبره على ارتداء قناع للوجه لحماية أنفه الذي أثر على مستواه حسب قول المدرب ديدييه ديشامب.

لكن مبابي يأمل في بداية مظفرة مع ريال مدريد وأن يكون على قدر توقعات الجماهير التي تتطلع لرؤيته بالقميص رقم 9، الذي ارتداه أساطير مثل البرازيلي رونالدو والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما.

وذكر برنامج (إل شيرينجيتو) الإسباني أن 80 ألف تذكرة، وهي سعة ملعب برنابيو، نفدت بالكامل فور إتاحتها للجماهير المترقبة لتقديم مبابي بعدما قالت تقارير محلية إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يجهز لحفل ضخم.

ويبدو أن ريال مدريد يستعد لتقديم مبابي بطريقة مذهلة، مثلما حدث خلال حفل تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2009 قادماً من مانشستر يونايتد في صفقة قياسية جعلته أغلى لاعب في العالم وقتها. وهو الحفل الذي حضره ألفريدو دي ستيفانو أسطورة النادي الإسباني في فترة الخمسينيات ومطلع الستينيات وإيزيبيو المهاجم التاريخي للبرتغال.

وأشارت تقارير محلية وقتها إلى أن رونالدو تم تقديمه أمام نحو 75 ألف متفرج، وستأمل الجماهير أن يسير مبابي على خطى قائد البرتغال الذي أصبح الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفاً وفقاً لموقع النادي على الإنترنت.

وذكرت صحيفة ذا أثليتيك في وقت سابق أن حفل تقديم مبابي سيشهد العديد من المفاجأت للجماهير، بينما قالت شبكة ريليفو أن ريال مدريد وجه الدعوة لمدربه السابق زين الدين زيدان، الذي كان أحد نجوم مبابي في طفولته، للوجود على منصة التقديم.

وربطت جماهير ريال مدريد بين حضور دي ستيفانو وإيزيبيو لحفل تقديم رونالدو واحتمال حضور زيدان لحفل تقديم مبابي، ليبدو الأمر وكأن الملك يُسلم العرش إلى ولي العهد.

وكان ينظر إلى رونالدو، الذي انضم إلى ريال مدريد وهو في 24 من عمره، على أنه سيحمل إرث دي ستيفانو، الفائز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وإيزيبيو الهداف التاريخي السابق للبرتغال.

ولبى رونالدو طموحات الجماهير وحقق أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، كان أولها عام 2014 ليُنهي انتظاراً دام 12 عاماً لتحقيق اللقب الأوروبي للمرة العاشرة. كما أصبح الهداف التاريخي للبرتغال برصيد 130 هدفاً وقاد بلاده لتحقيق بطولة أوروبا عام 2016 وهو أول لقب كبير لها.

أما مبابي فارتدى قميص زيدان وقاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018، ليكرر ما فعله صانع اللعب التاريخي قبل 20 عاماً، وكاد ليقود بلاده للاحتفاظ باللقب لولا الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في قطر.

وللمفارقة، فإن مبابي سيرتدي القميص رقم 9، وهو نفس الرقم الذي حمله رونالدو فور انتقاله لريال مدريد لعدم إمكانية الحصول على رقم 7 المفضل له والذي كان يلعب به القائد راؤول غونزاليس وقتها.

ويأتي انضمام مبابي (25 عاماً) لريال مدريد لينهي محاولات الفريق الإسباني التي بدأت منذ عام 2017 للتعاقد معه حين كان لاعباً لموناكو قبل أن ينتقل لباريس سان جيرمان ويحقق كل البطولات الممكنة مع النادي الفرنسي باستثناء دوري أبطال أوروبا.