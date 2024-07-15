إسبانيا تكتب التاريخ بـ 7 انتصارات ولقب قاري قياسي

سجل المنتخب الإسباني نفسه الفريق الأفضل من دون منازع في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بعد أن تفوّق على إنجلترا 2-1 ليحرز لقبه الرابع القياسي ويُكمل مسلسل عقد الإنجليز المستمر منذ العام 1966 دون لقب كبير.

وانفرد "لا روخا" بأكبر عدد من ألقاب البطولة بعد أن فضّ شراكته مع ألمانيا (ثلاثة في 1972، 1980 و1996)، وأضاف الى ألقابه السابقة (1964، 2008 و2012).

واستحق المنتخب الإسباني لقب البطولة بعد ان قدم بطولة جميلة وأثبت علو كعبه من خلال إقصائه العديد من المنتخبات الكبرى قبل مواجهة إنجلترا، كفرنسا في نصف النهائي وألمانيا المضيفة في ربع النهائي الى فوزه على كرواتيا افتتاحا 3-0 وإيطاليا حاملة لقب النسخة الماضية 1-0، محققا ثلاثة انتصارات في دور المجموعات بالعلامة الكاملة وهو المنتخب الوحيد الذي حقق ذلك إضافة غلى تحقيق 7 انتصارات متتالية في البطولة.

في المقابل، تواصلت خيبات أمل المنتخب الإنجليزي في المباريات الكبرى بعد أن خسر نهائي اليورو للنسخة الثانية تواليًا، ناهيك عن خروجه من ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر وبالتالي بقي من دون أي لقب كبير منذ مونديال 1966.

لكن ربما كان الإنجليز محظوظين ببلوغ النهائي على الأقل بعد بطولة عادية نسبيًا تخللها انتقادات واسعة للفريق الذي تأهل بشق الانفاس وفاز بأعجوبة على سلوفاكيا 2-1 بعد التمديد في الدور الثاني ثمّ على سويسرا بركلات الترجيح في ربع النهائي.