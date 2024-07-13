أفشة متخصص "القاضية".. الأهلي يزلزل الصدارة تحت أقدام بيراميدز

حقق الأهلي فوزاً مثيراً في الدقائق الأخيرة على ضيفه بيراميدز 3-2، في مباراة مؤجلة للجولة 14 من الدوري المصري.

وأنهى الأهلي سجل بيراميدز الخالي من الخسائر منذ الثالث من نوفمبر أمام سيراميكا كليوباترا، ليحقق فوزاً ثميناً.

وتقدم الأهلي عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 17، قبل أن يدرك بيراميدز التعادل عن طريق فيستون مايلي في الدقيقة 25، وسجل أحمد سامي في الدقيقة 51 الهدف الثاني لبيراميدز، لكن وسام أبو علي رد بهدف التعادل للأهلي من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

وأضاف محمد مجدي "أفشة" هدف الفوز الثالث للأهلي في الدقيقة 86 على طريقة "القاضية ممكن" في شباك الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

ورفع الأهلي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف بيراميدز المتصدر، علماً بإن الأهلي خاض 24 مباراة، فيما خاض بيراميدز 28 مباراة.