سيناريو متشابه يزيد من حيرة هوية بطل يورو 2024

تأهل منتخبا إسبانيا وإنجلترا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" بسيناريو واحد ومتطابق في نصف النهائي الذي تخطى فيه المنتخب الإسباني نظيره الفرنسي، وتغلب فيه منتخب إنجلترا نظيره الهولندي، حيث تم تسجيل 6 أهداف، بمعدل 3 أهداف في كل مباراة، وحسم المنتخب المتأهل للنهائي مقعده بالفوز بنتيجة 2-1 في المباراتين.

وكان الفوز في المباراتين من نصيب المنتخب الذي استقبل هدفاً في البداية، وقد حدث ذلك في المباراة الأولى بعدما تقدم المنتخب الفرنسي بالتهديف، ثم استطاع المنتخب الإسباني إدراك التعادل ثم الفوز، وتكرر المشهد نفسه في المباراة الثانية، حيث تقدم المنتخب الهولندي واستطاع الإنجليزي التعادل، ومن ثم تحقيق الفوز، وفي كلتا المباراتين انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ولم تشهد أي من المباراتين اللجوء إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح، حيث تم حسم النتيجة في وقتها الأصلي.

ويتقاسم لاعبان من المنتخبين المتأهلين للنهائي صدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف وهما، هاري كين من إنجلترا وداني أولمو من إسبانيا، حيث أحرز كل منهما هدفه الثالث في مباراة نصف النهائي، ويتشارك معهما الصدارة 4 لاعبين آخرين بالرصيد نفسه “3 أهداف”، ولكن منتخباتهم ودعت البطولة وهم الهولندي كودي جاكبو، والألماني جمال موسيالا، والسلوفاكي إيفان سكرانز، والجورجي جيورج ميكوتادزي.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده من الأهداف في البطولة إلى 13 هدفاً في 6 مباريات، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف، في حين رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 9 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف في عدد المباريات نفسها.