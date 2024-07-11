بعد خيبة كوبا أميركا.. إقالة مدرب المنتخب الأميركي بيرهالتر

أقيل مدرب منتخب الولايات المتحدة غريغ بيرهالتر من منصبه عقب الخروج المخيّب للآمال من الدور الأوّل لمسابقة كوبا أميركا لكرة القدم التي استضافتها البلاد، حسب ما أعلن الإتحاد الأميركي للعبة الأربعاء.

وقال الإتحاد الأميركي في بيان إنّ مدرب المنتخب السابق والذي استُعين به مجددًا للإشراف على الفريق العام الماضي، قد أُعفي من خدماته "بصفة فورية".

وأشار مات كروكر، المدير الرياضي للإتحاد "نحن ممتنون للغاية لغريغ لالتزامه خلال السنوات الخمس الماضية تجاه المنتخب الوطني للرجال وكرة القدم الأميركية".

وتابع "لقد نال غريغ احترام الجميع داخل مؤسّستنا ولعب دورًا محوريًا في الجمع بين فريق شاب ودفع البرنامج للأمام.. نتمنى لغريغ كل التوفيق في مساعيه المستقبلية، ونعلم أنه سيجد النجاح في منصبه التدريبي المقبل".

وتأتي إقالة بيرهالتر عقب إقصاء المنتخب الأميركي من دور المجموعات للبطولة القارية إثر خسارتين أمام بنما والأوروغواي بعد الفوز الافتتاحي على بوليفيا.

وهي المرة الأولى التي يتم فيها إقصاء البلد المضيف من الدور الاول، وهو ما أدّى الى مطالبات من لاعبين دوليين سابقين ونقّاد ومشجعين لإقالة بيرهالتر.

وتأتي هذه النكسة قبل عامين من استضافة البلاد لكأس العالم 2026 بالمشاركة مع كندا والمكسيك، وهي البطولة التي يُنظر اليها لدى الأميركيين بأنها فرصة لتوسيع رقعة انتشار كرة القدم في البلاد.

وأوضح كروكر أنّ البحث عن بديل لبيرهالتر سيكون محور متابعة.

وقال كروكر "تركيزنا الفوري ينصب على إيجاد مدرب يمكنه تطوير إمكاناتنا بينما نواصل الاستعداد لكأس العالم 2026، وقد بدأنا بالفعل عملية البحث".

ومرّ بيرهالتر بفترات إيجابية مع المنتخب الاميركي من بينها التأهل الى كأس العالم 2022 في قطر حيث أقصي على يد هولندا من الدور الثاني بعدما تأهل عن مجموعة لا يستهان بها في الدور الأول ضمّت إنجلترا وويلز وإيران.

كذلك، فاز المدرب البالغ 55 عامًا بلقب دوري الأمم لمنطقة كونكاكاف وبالكأس الذهبية عام 2021 خلال حقبته الاولى.

ولم يُجدّد عقد المدرب عقب نهايته في ديسمبر 2022 بعدما انفجر إلى العلن الخلاف مع عائلة لاعب الوسط جيو رينا.

وأجرى الاتحاد الأميركي تحقيقًا في ادعاء بقيام بيرهالتر عام 1992 بالعنف المنزلي ضد صديقته آنذاك وزوجته الحالية. الا انّه بُرِّئ من القضية بعد ذلك، قبل ان يعود الى منصبه في يونيو 2023.