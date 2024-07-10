مدرب مصري مرشح لتدريب صن داونز

كشفت تقارير إعلامية أن مدرب الشرطة العراقي، مؤمن سليمان، دخل دائرة اهتمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وقاد المدرب المصري مؤمن سليمان فريقه الشرطة العراقي إلى التتويج بلقب الدوري العراقي، كما سبق له قيادة الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يخسر لقب البطولة لصالح صن داونز في موسم 2012.

وقالت صحيفة صدى الكرة العراقية أن نادي صن داونز يرغب في التعاقد مع مؤمن سليمان مدرب الشرطة العراقي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان الفريق الجنوب إفريقي قد أعلن منذ أسبوع انفصاله عن المدرب مولين ماكوينا، الذي بات قريباً من تدريب نادي الوداد الرياضي المغربي.