نتيجة مباراة إسبانيا ضد فرنسا.. أول الصاعدين لنهائي يورو 2024

استحق المنتخب الإسباني الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بفوزه على فرنسا 2-1 في الدور نصف النهائي في ميونيخ.

وافتتح المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني التسجيل برأسية (9)، وتمكن اليافع لامين جمال من إدراك التعادل بأحد أجمل اهداف البطولة (21)، قبل ان يمنحه داني أولمو الفوز بعد أربع دقائق.

حاول منتخب فرنسا استعادة توازنه مرة أخرى من أجل العودة في المباراة من جديد لكن دون جدوى ليطلق الحكم صافرة نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم الأسبان بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني ظهر المنتخب الفرنسي بشكل مغاير تمامًا، حيث بدأ في السيطرة على مجريات اللعب، وبدأ كيليان مبابي في شن الهجمات على مرمى الأسبان، ولكن دون خطورة حقيقة على مرمى أوناي سيمون.

وفي الدقيقة 75 سنحت فرصة تعديل النتيجة لمنتخب فرنسا وذلك بعدما تهيأت الكرة أمام ثيو هيرنانديز، لكن تسديدته مرت فوق عارضة أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا.

وفي الدقيقة 85 كان كيليان مبابي لاعب ريال مدريد قريبًا من تسجيل هدف التعادل للديوك، وذلك بعدما انطلق مبابي من الجهه اليسرى وسدد الكرة بقوة لكنها مرت عالية على مرمى المنتخب الإسباني، لتستمر المحاولات بعد ذلك لكن دون جدوى.

وسيكون المنتخب الإسباني على موعد مع التاريخ حيث يسعى الى الانفراد بالرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة الذي يتشاركه حاليًا مع ألمانيا (3 لكل منهما) عندما يواجه الفائز بين إنجلترا وهولندا في مباراة الأربعاء، في النهائي في برلين.