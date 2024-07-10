مولر «البديل» 1976.. أصغر لاعب يسجل «هاتريك»

يحفل تاريخ بطولات «أمم أوروبا» بالعديد من الأرقام القياسية التي لاتزال صامدة حتى يومنا هذا، من ضمنها الألماني ديتر مولر، الذي دخل بديلاً في لقاء منتخب بلاده «ألمانيا الغربية» أمام صاحب الضيافة المنتخب اليوغسلافي في نصف نهائي نسخة 1976، ونجح خلالها مولر في تسجيل ثلاثة أهداف وهو بعمر 22 عاماً و77 يوماً، ليبصم على إنجاز أصغر لاعبي الـ«يورو» إحرازاً لـ«الهاتريك» بتاريخ مباريات البطولة.

وعمد مدرب منتخب ألمانيا الغربية، هيلموت شون، للدفع بنجمه الشاب مولر لدخول أرضية الملعب في الدقيقة 79 من عمر مباراة نصف النهائي، والنتيجة كانت تشير إلى تقدم منتخب يوغسلافيا بواقع (2-1)، قبل أن يتمكن «البديل» مولر بعد ثلاث دقائق من دخوله من إحراز هدف التعادل، والذهاب بالمباراة إلى أشواطها الإضافية التي عرف خلالها كيفية تسجيل هدفين إضافيين في الدقيقتين 115 و119، ومنح ألمانيا الفوز بنتيجة (4-2) والتأهل للنهائي. ومنح مولر الثقة بالدخول أساسياً في المباراة النهائية أمام منتخب تشيكوسلوفاكيا، في مباراة أكد خلالها موهبته بتسجيله هدفاً في الدقيقة 28، كان كفيلاً بمنحه لقب هداف البطولة، مع العلم بأن ألمانيا الغربية خسرت المباراة النهائية بركلات الترجيح (3-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (2-2).