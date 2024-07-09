استقالة رئيس نادٍ مصري بعد تصريحات عن الراحل أحمد رفعت

استقال رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت المصري، الدكتور وليد دعبس، من منصبه بشكل نهائي، في أعقاب الأزمة التي تسببت في وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وتوفي أحمد رفعت السبت الماضي إثر توقف عضلة القلب بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في مارس الماضي.

وأصدر نادي مودرن سبورت بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني أكد من خلاله استقالة رئيس مجلس الإدارة من منصبه مع عدد من القرارات تخص النادي وملاكه.

وتعرض وليد دعبس إلى حملة هجوم عنيف من وسائل اعلام مصرية، بعد أن تساءل في مداخلة تلفزيونية عن أسباب فسخ نادي الوحدة لعقده مع أحمد رفعت، دون أن يُلقى المزيد من الإيضاحات، ما جعل البعض يفسر ذلك بأمور سلوكية بعيدة عن كرة القدم.