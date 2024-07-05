«الطفل يامال» ودموع رونالدو والأمطار الغزيرة أبرز مشاهد «يورو 2024»

تظهر بطولة كأس أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» المقامة في ضيافة ألمانيا، العديد من المشاهد اللافتة منذ انطلاق منافساتها 14 يونيو الماضي، وحتى قبل انطلاق دور الثمانية اليوم. ولعل أبرزها «الطفل يامال»، حيث شغل النجم الصغير، لامين يامال (16 عاماً) وسائل الإعلام الأوروبية، ليس فقط لتألقه اللافت مع إسبانيا، بل كذلك بسبب قوانين العمل في ألمانيا.

ولم يغب يامال عن مباريات «الماتادور»، حيث تألق بشكل لافت، لكنه أيضاً كان سبب مشكلة قانونية في ألمانيا، إذ قالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن منتخب إسبانيا مهدد بغرامة 30 ألف يورو، بسبب قانون ألماني يمنع عمل «الأطفال» تحت سن 17 حتى العاشرة ليلاً، مع استثناء للرياضيين حتى الساعة 11 ليلاً، ما دفع مدرب إسبانيا ديلافوينتي أمام إيطاليا بدور المجموعات لاستبداله في الدقيقة 70، قبل دخول الساعة الـ11.

أيضاً سجلت النسخة الحالية، مشهد بكاء نجم البرتغال كريستيانو رونالدو (39 عاماً) حين أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 105 أمام سلوفينيا في دور الـ16، قبل أن تحسم البرتغال النتيجة لمصلحتها بركلات الترجيح وتتأهل إلى ربع النهائي.

وشهدت البطولة أيضاً إيقاف مباراة واحدة وكانت لقاء ألمانيا والدنمارك في ثمن النهائي، إذ اضطر الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير لإيقافها في الدقيقة 35 جرّاء الأمطار الغزيرة في استاد إيدونا بارك بدورتموند، قبل استكمال اللقاء لاحقاً، والذي فازت فيه ألمانيا 2-0.

أيضاً كانت الصدمة كبيرة في صفوف مشجعي إيطاليا، جرّاء الخروج المذل، حيث تم تجريد البطل من لقبه، في مواجهة من أضعف المستويات التي قدمها «الآزوري» في تاريخه، سواء في الدور الأول حيث تأهل بمشقة كبيرة، أو في دور الـ16 حين ودّع بالخسارة من سويسرا 2-0.

ولم ترتقِ البطولة، إلى المستويات الفنية المميزة، إذ شهدت ضعفاً في نسب التسجيل بجانب الأداء المتواضع لمنتخبات عدة، ما جعل المجموعة الخامسة تتساوى فيها المنتخبات بـ4 نقاط لكل منتخب، في حالة نادرة، وحسم فيها فارق الأهداف بينها، لتتأهل بلجيكا ورومانيا، وخرجتا لاحقاً من ثمن النهائي أمام فرنسا وهولندا.

. قانون ألماني يمنع نجم منتخب إسبانيا يامال من اللعب بعد الساعة 11 ليلاً، بسبب عمره الصغير.