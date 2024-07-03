جدول مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم أوروبا

انتهت مباريات دور الـ16 للنسخة الـ17 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا، بتأهل منتخبي هولندا وتركيا في اليوم الأخير من مباريات هذه المرحلة، ليلحق منتخب هولندا وتركيا بركب المتأهلين: سويسرا، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، فرنسا والبرتغال.

وشهد دور الـ 16 من البطولة مفاجأة من العيار الثقيل بوداع حامل اللقب المنتخب الإيطالي، كما ودع المنتخب البلجيكي أمام منتخب فرنسا وصف العالم

وجاءت نتائج مباريات دور الستة عشر لـ"يورو 2024" على النحو التالي

سويسرا – إيطاليا (2-0)

ألمانيا – الدنمارك (2-0)

إنجلترا – سلوفاكيا (2-1)

إسبانيا – جورجيا (4-1)

فرنسا – بلجيكا (1-0)

البرتغال – سلوفينيا (3-0 ركلات الترجيح)

رومانيا – هولندا (0-3)

النمسا – تركيا (1-2)

وتبدأ مباريات الدور ربع النهائي من البطولة بين الفرق الثمانية يومي الجمعة والسبت.

جدول مباريات الدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا

يوم الجمعة 5 يوليو 2024

إسبانيا – ألمانيا (20:00)

البرتغال – فرنسا (23:00)

يوم السبت 6 يوليو 2024

إنجلترا – سويسرا (20:00)

هولندا – تركيا (20:00)