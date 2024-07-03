تركيا تكمل عقد ربع نهائي كأس أمم أوروبا

أكملت تركيا عقد المنتخبات المتأهلة الى الدور ربع النهائي بفوزها على النمسا 2-1 في لايبزيغ ضمن ثمن نهائي كأس اوروبا 2024 لكرة القدم.

وسجل مدافع الاهلي السعودي مريح ديميرال هدفي تركيا (1 و59)، وردت النمسا بهدف ميكايل غريغوريتش (66) وضربت تركيا موعدا مع هولندا في ربع النهائي السبت في برلين.

وثأرت تركيا لخسارتها الثقيلة امام النمسا 1-6 في مباراة ودية في مارس الماضي، كما خاضت تركيا المباراة من دون قائدها المؤثر هاكان تشالهانأوغلو الموقوف لحصوله على بطاقتين صفراويين في دور المجموعات فحل بدلا منه كان ايهان، في حين لعب جناح ريال مدريد الاسباني الشاب أردا غولر في مركز رأس الحربة.

في المقابل، عاد الى صفوف النمسا قلب دفاعها كيفن دانسو بعد غيابه عن المباراتين الاخيرتين علمأ بأنه خاض المباراة الاولى ضد فرنسا وتسبب ارتطامه بكيليان مبابي بكسر أنف الاخير.

وقاد المخضرم ماركو ارناوتوفيتش خط المقدمة بمساعدة من مارسيل سابيتسر وكريستوف باومغارتنر.