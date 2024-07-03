نتيجة مباراة تركيا والنمسا في كأس أمم أوروبا

أكملت تركيا عقد المنتخبات المتأهلة الى الدور ربع النهائي بفوزها على النمسا 2-1 في لايبزيغ ضمن ثمن نهائي كأس اوروبا 2024 لكرة القدم.

وسجل مدافع الاهلي السعودي مريح ديميرال هدفي تركيا (1 و59)، وردت النمسا بهدف ميكايل غريغوريتش (66).

وضربت تركيا موعدا مع هولندا في ربع النهائي السبت في برلين.

وثأرت تركيا لخسارتها الثقيلة امام النمسا 1-6 في مباراة ودية في مارس الماضي.

وخاضت تركيا المباراة من دون قائدها المؤثر هاكان تشالهانأوغلو الموقوف لحصوله على بطاقتين صفراويين في دور المجموعات فحل بدلا منه كان ايهان، في حين لعب جناح ريال مدريد الاسباني الشاب أردا غولر في مركز رأس الحربة.

في المقابل، عاد الى صفوف النمسا قلب دفاعها كيفن دانسو بعد غيابه عن المباراتين الاخيرتين علمأ بأنه خاض المباراة الاولى ضد فرنسا وتسبب ارتطامه بكيليان مبابي بكسر أنف الاخير.

وقاد المخضرم ماركو ارناوتوفيتش خط المقدمة بمساعدة من مارسيل سابيتسر وكريستوف باومغارتنر.

ولم تمض دقيقة على بداية المباراة حتى تمكنت تركيا من افتتاح التسجيل عندما رفع غولر ركلة ركنية فشل الدفاع النمسوي في تشتيتها فتهيأت امام ديميرال مدافع الاهلي السعودي فتابعها من مسافة قريبة في سقف الشباك.

وكادت النمسا تدرك التعادل مباشرة عندما سدد باومغارتنر كرة قوية من مشارف المنطقة مرت بمحاذاة القائم.

وعزز مدرب النمسا الالماني رالف رانغنيك الجبهة الهجومية مطلع الشوط الثاني من خلال اشراك ميكايل غريغوريتش صاحب ثلاثية في مرمى تركيا قبل أربعة أشهر.

وضغط المنتخب النمسوي في مطلع الشوط الثاني وكاد يدرك التعادل عندما انفرد ارناوتوفيتش بالحارس التركي الذي تصدى لمحاولته ببراعة.

لكن تركيا نجحت بإضافة الهدف الثاني عبر ديميرال ايضا الذي ارتقى فوق الجميع ليسدد كرة رأسية داخل الشباك من ركلة ركنية رفعها غولر (59).

وللمفارقة سجل ديميرال هدفين في أول 47 مباراة دولية له، قبل ان يسجل العدد ذاته في مباراته الـ48.

ونجح غريغوريتش في تقليص الفارق عندما وصلته الكرة على القائم البعيد اثر كرة رأسية لشتيفان بوش من ركلة ركنية فسددها في سقف الشبكة (66).

وأطبق المنتخب النمسوي على منافسه وكاد باومغارتنر يدرك التعادل لكنه سدد رأسية فوق العارضة (83).

وتصدى حارس تركيا ميرت غونوك ببراعة لكرة رأسية لباومغارنتر في الثواني الاخيرة ليتحاشى فريقه حوض الوقت الاضافي.