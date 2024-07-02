نجم منتخب إنجلترا مهدد بالإيقاف في كأس أوروبا

قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق ضد نجم منتخب إنجلترا، جود بيلينغهام، لقيامه بحركة مشينة احتفالا بتسجيله هدف التعادل في مرمى سلوفاكيا، ضمن ثمن نهائي "يورو 2024"، وأثار احتفال جود بيلينغهام حالة جدل واسعة، خاصة مع التهديد بإيقافه عن اللعب بسببه.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان أن لجنة الأخلاق والانضباط ستقوم بإجراء تحقيق بخصوص انتهاك محتمل للوائح السلوك اللائق من جانب لاعب المنتخب الإنجليزي بيلينغهام خلال المباراة، مضيفاً أنه "سيتم إعلان أي معلومات بشأن هذا الأمر في وقته".

وأحرز جود بيلينغهام هدفا قاتلا لمنتخب بلاده، في مرمى سلوفاكيا بالدقيقة 95، بتسديدة خلفية رائعة ليتعادل "الأسود الثلاثة" بنتيجة (1-1) في الوقت الأصلي، ويتجه بالمباراة لوقت إضافي، سجل خلاله القائد هاري كين هدف الفوز والتأهل لدور الثمانية.

ولكن أثناء عودة بيلينغهام من الاحتفال بهدفه، أطلق إشارة اعتبرت غير لائقة، حتى أن البعض وصف ما حدث بالإهانة للمنتخب السلوفاكي.

وكشف بيلينغهام في تصريحات لاحقة نشرتها الصحافة البريطانية أنه لم يكن يوجه أي إشارة لجمهور أو منتخب سلوفاكيا بينما فقط كان يمزح مع مجموعة من زملائه.

ونشرت عدة صحف بريطانية أبرزها "صن" و"ديلي ميل" ردا على إمكانية إيقاف جود بيلينغهام، صورة لاحتفال مماثل للاعب الإنجليزي بنفس الأسلوب في مباراة الـ"كلاسيكو" بين فريقه ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، ضمن الدوري الإسباني.

وسجل بيلينغهام هدف الفوز لريال مدريد في مرمى برشلونة (3-2) في الوقت الضائع للقاء الـ"كلاسيكو"، يوم 21 أبريل، واحتفل بطريقة مماثلة، ولم يتعرض الدولي الإنجليزي لعقوبة الإيقاف.

وشددت صحيفة "ديلي ميل" من جانبها على أن عقوبة إيقاف جود بيلينغهام، مساء السبت المقبل، في مباراة سويسرا، ضمن ربع نهائي "يورو 2024"، غير مرجحة على الإطلاق.

ولكن لدى جود بيلينغهام بطاقة صفراء، وفي حال تلقى بطاقة خلال مباراة الدور ربع النهائي أمام سويسرا، فغنه سيغيب عن مباراة الدور نصف النهائي، حال تأهل منتخب بلاده.