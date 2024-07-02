ديشامب يتمنى فوز فرنسا دون الاعتماد على "النيران الصديقة"

أكد مدرب فرنسا، ديدييه ديشامب، أن فريقه انتظر لوقت طويل قبل أن يحسم فوزه 1-0 على بلجيكا، في دور الـ16 من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وقد كان مستعداً للانتظار للوقت اللازم أمام فريق بدا أكثر تحفظاً من المعتاد.

قال ديشامب: "حققنا تقدماً كبيراً، وأعتقد أن المنافس كان أكثر حذراً بعض الشيء رغم أن منتخب بلجيكا فريق هجومي على الورق، وربما تراجع للخلف بشكل أكبر مما اعتدنا على رؤيته، ومن جانبنا قدمنا كل ما بوسعنا في محاولات الهجوم والتسجيل".

وأضاف: "صنعنا فرصاً أكثر من بلجيكا، لكننا ربما كنا أيضاً في موقف دفاعي، كنا أذكياء، وكنا نمارس لعبة الانتظار ولم نكن لنقع في فخ منحهم المساحة التي كانوا يبحثوا عنها".

وأبدى مدرب فرنسا سعادته بأداء فريقه وكيفية سيطرته على الكرة، لكنه كان يرغب في رؤية المزيد من المحاولات على المرمى من فريق لم يسجل بعد من اللعب المفتوح في البطولة الحالية، إذ سجل من ركلة جزاء واستفاد من هدفين عكسيين.

واختتم: "لدينا القدرة على السيطرة على مبارياتنا والاحتفاظ بالكرة، هذا شيء استمتعت به هذا المساء، بالطبع لا يمكن الفوز بالمباريات عبر الاستحواذ فقط، ولكن من الأفضل الاستحواذ على الكرة والهجوم، وفيما يتعلق بعدد التسديدات التي سجلناها، ربما يكون هذا هو الشيء الوحيد الذي أريد العمل عليه".