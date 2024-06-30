رقم تاريخي لقائد منتخب إنجلترا في كأس أوروبا

محمد أبوإسماعيل – دبيدخل هاري كين لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، تاريخ منتخب إنجلترا، وذلك بعدما شارك أمام منتخب سلوفاكيا في يورو 2024 على ملعب على ملعب فيلتينس أرينا.

ووصل كين إلى 79 مباراة مع منتخب إنجلترا، متفوقًا على حارس المرمى بيتر شيلتون، الذي شارك في 78 مع المنتخب الإنجليزي في كل المسابقات.

ويسعى المنتخب الإنجليزي لتحقيق الفوز على منتخب سلوفاكيا، وذلك من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي لملاقاة منتخب سويسرا الذي تأهل على حساب منتخب إيطاليا.

وكان المنتخب الإنجليزي قد حل وصيفًا في النسخة الماضية، بعدما خسر النهائي أمام منتخب إيطاليا بركلات الترجيح.

سجل كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني 4 أهداف رفقه المنتخب الإنجليزي خلال مشاركاته مع الأسود الثلاثة في بطولة كأس أمم أوروبا.