تشيلسي وتوتنهام يتنافسان على ضم لاعب ليدز يونايتد

بات آرتشي جراي لاعب ليدز يونايتد الواعد مستعدا للانتقال إلى فريق آخر، بعدما رفض ناديه عرضا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني من برينتفورد للاعب البالغ من العمر 18 عاما.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ليدز لم يكن مستعدا لقبول هذا العرض للاستغناء عن لاعب منتخب إنجلترا للشباب تحت 21 عاما، ولن يبيعه إلا وفقا لشروطه.

ولا يزال بإمكان جراي الذي أجاد أيضا في أداء مهام الظهير الأيمن بالموسم الماضي الرحيل هذا الصيف ،في ظل اهتمام أكثر من ناد إنجليزي لضمه.

ويعد تشيلسي ،الذي اقترب من ضم كيرنان ديوسبري لاعب وسط ليستر سيتي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وتوتنهام من أبرز الأندية التي تترقب فرصة لضم جراي، الذي وقع عقدا طويل الأجل في يناير الماضي.

في سياق متصل انتقل سعيد بن رحمة جناح وستهام يونايتد الإنجليزي إلى ليون الفرنسي بشكل نهائي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني.

وقضى اللاعب الجزائري النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لفريق ليون، وسجل 3 أهداف في 12 مباراة بالدوري الفرنسي.

وانضم بن رحمة لصفوف وستهام يونايتد قادما من برينتفورد في أكتوبر 2020، وسجل 24 هدفا في 155 مباراة بقميص الفريق اللندني.