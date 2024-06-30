حادث غامض لسيارة النجم الجزائري رياض محرز في بريطانيا

رصدت صحيفة بريطانية حادث لإحدى سيارات النجم الجزائري ولاعب الأهلي السعودي رياض محرز في مقاطعة تشيستر في شمال غرب إنجلترا، ولم يذكر إذا كان اللاعب الجزائري متواجد أم لا.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية صورا للحادث الذي تعرضت له سيارة محرز، من دون الإشارة إلى ما إذا كان النجم الجزائري هو من كان يتولى القيادة أثناء وقوع الحادث.

وقالت الصحيفة: "تركت سيارة رياض محرز الخارقة من طراز أودي مغطاة بالخدوش بعد تعرضها لحادث سير، اصطدمت سيارة أودي RS6 ذات المقود الأيسر بشاحنة بيضاء في مقاطعة تشيستر، ويقال إن الاصطدام وقع ظهر يوم الخميس 27 يونيو".

ونوهت بأنه "لم يتضح من كان يقود السيارة أثناء تعرضها للحادث"

وتظهر الصور السيارة السوداء، التي تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني، وقد تعرضت لخدوش كبيرة في الجناح الأمامي لجهة الراكب، إضافة إلى ضرر قد لحق بالعجلة الأمامية لجهة الراكب، وأظهرت صورة أخرى السيارة وهي موضوعة على الجزء الخلفي لشاحنة السحب.