استاد «أليانز أرينا» يتصدر الحضور الجماهيري في «يورو 2024»

بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباريات الدور الأول في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»، 1.8 مليون متفرج، حضروا 36 مباراة أقيمت في المجموعات الست للبطولة. وتستضيف ألمانيا البطولة القارية حتى 14 يوليو المقبل، وانطلقت أمس منافسات الأدوار الإقصائية من خلال دور الـ16. وأقيمت مباريات الدور الأول على 10 ملاعب موزعة في 10 مدن، وتبلغ سعة هذه الملاعب الإجمالية أكثر من نصف مليون مشجع (564.631 ألف مشجع).

وكان الحضور الجماهيري في هذه الملاعب كبيراً للغاية بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص، إذ بلغ المعدل نحو 90% من سعتها. وتصدر الأرقام ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونيخ، والذي استضاف أربع مباريات، بإجمالي حضور بلغ 253 ألف متفرج، وبنسبة 90.7% من سعته الرسمية.

في المقابل، كان أقلها ملعب «ريد بول أرينا» في مدينة لايبزيغ، لكنه استضاف ثلاث مباريات فقط، بإجمالي حضور 115 ألف متفرج، وبنسبة 81.6% من سعته. واستضاف هذا الملعب مباريات فرنسا مع هولندا، والبرتغال مع التشيك، وكذلك كرواتيا مع إيطاليا.

أما من حيث نسبة امتلاء الملعب، فكان الأبرز هو استاد «إم إتش بي أرينا» في مدينة شتوتغارت، حيث أقيمت أربع مباريات، بإجمالي حضور بلغ 216 ألف متفرج، وبنسبة 98.5% من سعته البالغة 51 ألف متفرج. وأقيمت على هذا الملعب في الدور الأول مباريات سلوفينيا مع الدنمارك، وألمانيا مع هنغاريا، واسكتلندا مع هنغاريا، وكذلك أوكرانيا مع بلجيكا.

يذكر أن أكبر ملاعب البطولة هو الملعب الأولمبي في مدينة برلين، وتبلغ سعته 71 ألف متفرج، واستضاف ثلاث مباريات في الدور الأول بإجمالي حضور بلغ 206 آلاف متفرج، كما استضاف يوم أمس لقاء إيطاليا وسويسرا في دور الـ16، وسيستضيف أيضاً مباراة في ربع النهائي، إلى جانب أنه سيكون مسرح المباراة النهائية للبطولة يوم 14 يوليو المقبل.

• 253 ألف متفرج تابعوا أربع مباريات في استاد «أليانز أرينا» بمدينة ميونيخ خلال منافسات دور المجموعات.