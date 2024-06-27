السعودية في مجموعة نارية بتصفيات كأس العالم 2026

أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم التي سحبت الخميس في كوالالمبور عن مجموعة نارية ضمت ثلاثة منتخبات من كبار القارة الصفراء هي اليابان واستراليا والسعودية.

في المقابل، حملت المجموعة الثانية نكهة عربية بتواجد خمسة منتخبات من غرب اسيا الى جانب كوريا الجنوبية وبالتالي ضمان تأهل منتخب عربي الى النهائيات كون اول وثاني كل مجموعة يتأهل الى كأس العالم.

أما المجموعة الاولى فأوقعت قطر بطلة آسيا مطلع العام الحالي الى جانب إيران واوزبكستان والامارات.

وتقام منافسات الدور الثالث بين سبتمبر 2024 ويونيو 2025 ويتأهل أوّل منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في حين تخوض المنتخبات الستة صاحبة المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة ملحق التصفيات الآسيوية حيث توزع على مجموعتين من 3 منتخبات ويتأهل اول المجموعتين الى النهائيات مباشرة، ثم يخوض صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة ملحقا لتحديد هوية المنتخب الذي سيخوض الملحق العالمي وامكانية الحصول على مقعد اضافي للقارة الصفراء.

وتقام كأس العالم في الفترة من 11 يونيو الى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. قرعة تصفيات آسيا لكأس العالم - المجموعة الأولى: إيران، قطر، اوزبكستان، الامارات، قيرغيزستان، كوريا الشمالية - المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، العراق، الأردن، عمان، فلسطين، الكويت - المجموعة الثالثة: اليابان، استراليا، السعودية، البحرين، الصين، اندونيسيا