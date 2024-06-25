دي روسي يُمدّد عقده مع روما حتّى 2027

مدّد دانييلي دي روسي لاعب خط الوسط السابق والمدرب الحالي لنادي روما عقده مع سادس الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم حتّى عام 2027، وفقاً لما أعلن النادي اليوم.

وقال روما في بيان "يسرّ نادي روما أن يعلن تمديد عقد دانييلي دي روسي كمدير فني لفريقه الأوّل حتى عام 2027".

وخلف دي روسي (40 عاماً) الذي قضى معظم مسيرته كلاعب مع نادي العاصمة (2001-2009)، البرتغالي جوزيه مورينيو في يناير بعقدٍ حتّى نهاية الموسم المنصرم.

وتمكّن اللاعب السابق وأيقونة روما من قيادة الفريق من المركز التاسع إلى السادس وضمن تأهله إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفاز روما بقيادة دي روسي الذي لم يدرّب سوى سبال (2022-2023)، بعشر مبارياتٍ من 18 في الدوري.

وكان الفريق يُمنّي النفس في التأهّل إلى دوري الأبطال لكنه لم ينجح بذلك في المراحل الخمس الأخيرة بعدما اكتفى بفوزٍ واحدٍ فيها، مقابل تعادلين وخسارتين.

ووصل روما إلى نصف نهائي "يوروبا ليغ" بعد إقصاء مواطنه ميلان في ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام باير ليفركوزن الألماني (2-4 بإجمالي المباراتين) في طريق الأخير للمباراة النهائية خسر أمام أتالانتا الإيطالي 0-3)).