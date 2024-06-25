نتائج وترتيب المجموعة الرابعة في كأس أوروبا 2024

شهدت المجموعة الرابعة مفاجأة كبيرة من العيار الثقيل بعدما احتلت النمسا صدارة المجموعة الرابعة متفوقة على فرنسا الوصيف وهولندا الثالث، في اليوم الأخير من مباريات المجموعة.

وفيما يلي مباريات ونتائج وترتيب المجموعة الرابعة في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا بعد مباريات الثلاثاء

النمسا 0 فرنسا 1

بولندا 1 هولندا 2

هولندا 0 فرنسا 0

بولندا 1 النمسا 3

فرنسا 1 بولندا 1

هولندا 2 النمسا 3

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط)

النمسا 3 2 0 1 6 4 6

فرنسا 3 1 2 0 2 1 5

هولندا 3 1 1 1 4 4 4

بولندا 3 0 1 2 3 6 1

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى جانب أفضل 4 منتخبات حلّت ثالثة في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي، وهو ما تحقق في المجموعة الحالية حيث صعدت هولندا ضمن أفضل الثوالث.