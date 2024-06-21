دوناروما ينقذ إيطاليا من هزيمة تاريخية أمام إسبانيا

حسم المنتخب الإسباني تأهله الى الدور ثمن النهائي لكأس اوروبا 2024 لكرة القدم عقب فوزه على إيطاليا حاملة اللقب 1-0 ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في غلزنكيرشن، بعد مباراة تاريخية أنقذ فيها الحارس الإيطالي دوناروما، منتخب بلاده من هزيمة قاسية بعد التصدي لأكثر من 6 فرص حقيقية كانت كفيلة بخسارة تاريخية للمنتخب الإيطالي.

ونجحت إسبانيا ايضا من خلال فوزها بضمان صدارة المجموعة، فيما ستنضم إيطاليا إليها في الادوار الاقصائية في حال تجنّبت الخسارة في مباراتها المقبلة أمام كرواتيا الإثنين.

سجّل مدافع المنتخب الإيطالي ريكاردو كالافيوري هدفا عكسيا (55) هو الوحيد في اللقاء، فأتاح للمنتخب الإسباني الخروج بثلاث نقاط ثمينة في لقاء هيمن عليه "لا روخا" بشكل كامل.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ومن ثم التأهل إلى دور الـ16 رفقة ألمانيا، في حين تجمد رصيد إيطاليا عند 3 نقاط في المركز الثاني.