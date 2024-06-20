سويسرا واسكتلندا يتعادلان في كأس أمم أوروبا 2024

انتهت مباراة سويسرا وإسكتلندا بنتيجة 1/1، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا على ملعب "راين أنرجي".

أحرز فابيان شير هدفاً بالخطأ في مرماه معلناً تقدم المنتخب الإسكتلندي في الشوط الأول بالدقيقة 13، بعدما اصطدمت الكرة به إثر تسديدة سكوت ميكتوميناي.

وأحرز شيردان شاكيري على هدف التعادل لصالح منتخب سويسرا بطريقة رائعة، في الدقيقة 26، وشهد أغلب فترات الشوط الثاني سيطرة واضحة من المنتخب السويسري على الكرة، حيث أهدر لاعبوه فرصتين محققتين للتسجيل في النصف الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب السويسري إلى 4 نقاط في ترتيب المجموعة الأولى، بينما حصل منتخب إسكتلندا على نقطة واحدة، وبقى في المركز الثالث.