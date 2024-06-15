«أمم أوروبا».. فكرة «بطولة» أبصرت النور بعد وفاة صاحبها بـ 3 سنوات

تعود فكرة إطلاق «كأس أمم أوروبا» إلى عام 1927، حين طرح وقتها الأمين العام للاتحاد الفرنسي هنري دولوني في الخامس من فبراير من ذلك العام فكرة تأسيس بطولة مخصصة للمنتخبات في أوروبا، ولم تحظ الفكرة باهتمام حينها، ولم تبصر البطولة النور إلا عام 1960، بعد ثلاث سنوات على وفاة دولوني.

وكان السبب وراء تجاهل إطلاق بطولة لأوروبا بنهاية عشرينات القرن الماضي هو الاهتمام العالمي الكبير بكأس العالم التي رأت النور للمرة الأولى سنة 1930 في أوروغواي.

ولم تترجم فكرة دولوني إلى واقع إلا بعد تأسيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في خمسينات القرن الماضي، وكان نجل دولوني بيار شاهداً على انطلاق البطولة، حيث تولى منصب والده نفسه، الأمانة العامة للاتحاد الفرنسي، وأسهم في إقناع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في اجتماعها الأول في مدينة كولون الألمانية عام 1957 بتبني فكرة البطولة، والتي أطلق على أول كأس لها اسم «كأس هنري دولوني». واستضافت فرنسا النسخة الأولى سنة 1960، وسط مشاركة 17 منتخباً، وحصل على لقبها منتخب الاتحاد السوفييتي بفوزه على يوغسلافيا في النهائي (2-1)، وحالياً تقام النسخة الـ17 في ضيافة ألمانيا.

• أمين عام الاتحاد الفرنسي التاريخي دولوني طرح الفكرة سنة 1927، ولم تترجم إلى واقع إلا عام 1960.