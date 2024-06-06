العراق يضمن الصدارة في الطريق إلى كأس العالم

ضمن العراق صدارة مجموعته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بفوزه على مضيفته إندونيسيا 2-0 الخميس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

ورفع منتخب "أسود الرافدين" رصيده إلى 15 نقطة كاملة، بفارق ثماني عن إندونيسيا ضمن المجموعة السادسة التي تضمّ أيضاً فيتنام والفيليبين.

أمام مدرجات ممتلئة في العاصمة جاكرتا، سجّل أيمن حسين (54 من ركلة جزاء) وعلي جاسم (88) هدفي العراق.

تبادل الطرفان محاولات الوصول إلى المرميين في الشوط الأول، إلا انها خلت من اللمحات الهجومية الخطرة مع أفضلية للمضيف الذي هدّد مرمى الحارس جلال حسن مرّات عديدة.

في الشوط الثاني، ظهر العراق بشكل مغاير وتحسّن أداؤه بفضل التغيير المبكر الذي أجراه المدير الفني الاسباني خيسوس كاساس، مطلع هذا الشوط بعد أن أشرك من يوسف الأمين وعلي جاسم بدلاً من بشار رسن وزيدان إقبال.

افتتح الضيف التسجيل بعد تسع دقائق على انطلاق الشوط الثاني من ركلة جزاء نفّذها حسين، اثر لمسة يد على المدافع جاستن هوبنر.

ثم فقد صاحب الارض قائده جوردي أمات بعد حصوله على بطاقة حمراء (59).

وأهدر العراق ركلة جزاء اخفق حسين ترجمتها هذه المرة، إذ لعبها عالية فوق العارضة (74).

قبل انتهاء المباراة بدقيقتين، عزّز علي جاسم تقدّم أسود الرافدين باحرازه الهدف الثاني مستغلاً خطأ دفاعياً.

وكان العراق الذي فاز ذهاباً على إندونيسيا 5-1 ويستقبل فيتنام في الجولة الأخيرة، ضمن وصوله إلى النهائيات القارية في السعودية 2027 وكذلك بلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.