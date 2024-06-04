النصر السعودي يعيّن الإسباني هييرو مديراً رياضياً

عيّن نادي النصر وصيف الدوري السعودي لكرة القدم النجم الإسباني السابق فرناندو هيرو مديراً رياضياً، بعد تخليه عن منصبه في نادي تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي.

ويبحث النصر الذي يضمّ في صفوفه المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العام خمس مرات، عن تعويض موسمه، إذ حلّ وصيفاً بفارق كبير عن الهلال الذي أحرز لقب الدوري وتغلّب عليه أخيراً بركلات الترجيح في نهائي مسابقة كاس الملك.

ويرتبط هييرو بعلاقة جيدة مع رونالدو النجم التاريخي لريال مدريد الذي حمل هييرو ألوانه بين 1989 و2003. وبعد مسيرة زاخرة مع الفريق الملكي، خاض هييرو البالغ راهناً 56 عاماً فترات تدريبية متقطعة.

تخلى الاتحاد الإسباني عن خدماته بعد أيام من الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لمونديال 2018 في روسيا، بعد أن كلّفه عشية انطلاق المونديال، وذلك بعد اقالة المدرب خولن لوبيتيغي لاتفاقه مع ريال مدريد على الاشراف على فريقه عقب انتهاء البطولة.

وكان هييرو يتولى منصب المدير الرياضي قبل المونديال، ثم اسندت اليه على عجل مهمة الادارة الفنية في النهائيات. قبلها، خاض المدافع السابق تجربة تدريبية متواضعة مع ريال أوفييدو في موسم 2016-2017. كما عمل مساعداً للإيطالي كارلو انشيلوتي، في موسم 2014-2015.

عمل سفيراً لريال مدريد ثم عُيّن في أكتوبر مديراً رياضياً لتشيفاس غوادالاخارا المكسيكي قبل ان يتركه في مايو الماضي.

أمضى الغالبية العظمى من مسيرته في النادي الملكي وتوّج معه بكل الالقاب الممكنة، بينها الدوري المحلي 5 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.

وخاض هييرو 89 مباراة دولية سجّل فيها 29 هدفاً، شارك في أربع بطولات لكأس العالم في 1990 و1994 و1998 و2002، وفي كأس اوروبا مرتين عامي 1996 و2000.

وسيعود اللاعب الذي ختم مسيرته الكروية مع بولتون الإنجليزي، إلى الخليج بعد أن حمل ألوان الريان القطري في 2004.