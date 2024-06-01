كلمة سر ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.. هذا اللاعب

يعول كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على لاعب الفريق جود بيلينغهام ليكون عنصرا مؤثرا في نهائي دوري الأبطال المنتظر اليوم على استاد ويمبلي بلندن ، وهو ما جعل المدرب يعرب عن ثقته الكبيرة في قدرة اللاعب على التألق في المباريات الكبيرة، مشيرًا إلى أن دوره مهم في تشكيل القوة الهجومية للفريق و أداء الواجبات الدفاعية على حد سواء.

بيلينغهام، المنضم إلى ريال مدريد في صيف 2023 لم يستغرق وقتاً طويلاً لإثبات جدارته كأحد أفضل لاعبي الوسط في العالم فهو عنصرأساسي في تشكيلة فريقه بعدما قدم أداءً مميزًا في مختلف المسابقات، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني (لا ليجا).

وشاءت الظروف أن يكون بيلينغهام نجم نهائي دوري الأبطال، من قبل المباراة، على اعتبار أنه نجم الفريقين، المنتقل من بوروسيا دورتموند، إلى ريال مدريد، طرفي النهائي المنتظر .

بيلينغهام (20 عاما) سجل 23 هدفًا في موسمه الأول مع ريال مدريد في كل البطولات، وصنع 12 هدفاً، في 41 مباراة خلال موسمه الأول، وهذا ما ساعد على رفع قيمته السوقية إلى 180 مليون يورو.

ومن بين أهدافه الـ23 في الموسم الجاري، سجل بيلينجهام 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وصنع مثلهم، مما ساعد الفريق على التأهل إلى النهائي.

الأداء المتميز جعل منه رجل المهام الصعبة وأحد اللاعبين الأكثر تأثيرًا في ريال مدريد، حتى أنه تفوق على سجل نجمه الأسبق كريستيانو رونالدو من حيث عدد الأهداف في أول 15 مباراة له مع النادي.

وعبر اللاعب في أكثر مناسبة عن سعادته الكبيرة بالتواجد في ريال مدريد، مشيرًا إلى أن التكيف مع الحياة في إسبانيا كان أسهل بفضل تجربته السابقة في العيش خارج إنجلترا مع بوروسيا دورتموند.