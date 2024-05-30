السد القطري يتعاقد مع الإسباني موخيكا بديلا لبونجاح

نجحت إدارة نادي السد القطري في التعاقد رسميا مع المهاجم الإسباني رافا موخيكا، لاعب نادي أروكا البرتغالي، للانضمام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد لمدة 4 مواسم بداية من الموسم القادم 2024 - 2025.

وأكد النادي في بيان عبر موقعه الألكتروني الرسمي أن اللاعب الإسباني سينضم للسد مع بداية فترة الاعداد لتدعيم صفوف الفريق وتعزيز قوته الهجومية، حيث يستعد للمشاركة في بطولة كأس النخبة الآسيوية.

ونجح السد في تحقيق الثنائية المحلية خلال الموسم المنقضي بالفوز بلقبي الدوري القطري وكأس الأمير.

وأبدى موخيكا في تصريحات صحفية سعادته الكبيرة بالانضمام إلى نادي السد، صاحب الإنجازات والبطولات في كرة القدم القطرية، متمنيا أن يحقق كل طموحاته مع فريقه الجديد.

وأضاف: «لدي حماس وشغف كبير من أجل بداية مرحلتي الجديدة مع النادي، وسأسعى جاهدا لتقديم كل ما لدي من أجل مساعدة الفريق على تحقيق المزيد من البطولات».

وكان اللاعب قد بدأ مشواره مع الفريق الثاني في نادي برشلونة الإسباني الذي لعب له بين عامي 2016 و2019 ثم انتقل إلى نادي ليدز يونايتد الإنجليزي عام، 2021 لكنه أعير إلى نادي ريال أوفيدو الإسباني ثم إلى لاس بالماس الإسباني الذي انتقل إليه رسميا حتى عام 2022 قبل أن يلتحق بصفوف نادي أروكا البرتغالي الذي سجل معه في الموسم الماضي 20 هدفا.

وسيكون موخيكا بديلا للمهاجم الجزائري بغداد بونجاح، الذي أنهى مشوارا مع نادي السد امتد لتسعة مواسم، قبل أن يغادره نهاية الموسم الحالي.