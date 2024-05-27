مدرّب إسبانيا يستدعي جمال وكوبارسي.. ويستبعد أسنسيو

استدعى مدرّب منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي نجمي برشلونة الصاعدين لامين جمال وباو كوبارسي إلى قائمة أولية من 29 لاعباً، للمشاركة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقرّرة في ألمانيا، فيما استبعد لاعب الوسط الهجومي ماركو أسنسيو.

وسيختار دي لا فوينتي 26 لاعباً في القائمة النهائية في السابع من يونيو المقبل، قبل أسبوعٍ على انطلاق النهائيات في 14 يونيو وتنتهي في 14 يوليو 2024.

وضمّت القائمة جناح برشلونة فيرمين لوبيس ومهاجم ريال بيتيس أيوسي بيريس لتمثيل "لا روخا" للمرة الأولى.

واستبعد المدرب عدداً من اللاعبين الذين حجزوا مكاناً لهم في المنتخب خلال السنوات الماضية، أمثال ماركو أسنسيو (باريس سان جرمان الفرنسي)، جيرارد مورينو (فياريال) وبابلو سارابيا (ولفرهامبتون الإنجليزي).

وتألّق جمال (16 عاماً) مع برشلونة هذا الموسم على الرغم من الموسم المخيّب للفريق الذي أقال مدربه تشافي هرنانديس، كما زميله قلب الدفاع كوبارسي.

وقال دي لا فوينتي إنه اختار ثلاثة لاعبين إضافيين في حال وقوع إصابات حتّى اختيار القائمة النهائية، في ظل المباراة المرتقبة لريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.

وأضاف "إنها ضمانة ضد أي انتكاسة قد تحدث في نهائي دوري أبطال أوروبا، أو أثناء التدريبات، مما قد يسبّب مشكلة".

وتابع "جميعهم لديهم الفرصة عينها (للمشاركة في كأس أوروبا)، سنقلّل المخاطر، نملك لاعبين متعدّدي المهارات".

ووصلت إسبانيا المتوّجة باللقب أعوام 1964، 2008 و2012 إلى نصف نهائي النسخة الماضية.

وسيلعب المنتخب المتوّج بكأس العالم 2010 في "مجموعة الموت" إلى جانب إيطاليا، كرواتيا وألبانيا في المجموعة الثانية.

وتستعد إسبانيا للنهائيات بمواجهة أندورا في الخامس من يونيو ثم ايرلندا الشمالية في الثامن منه.

تشكيلة المنتخب الإسباني

- حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد)، دافيد رايا (أرسنال الإنكليزي)

- الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، باو كوبارسي (برشلونة)، روبان لو نورماند (ريال سوسييداد)، دانيال فيفيان (أتلتيك بيلباو)، ناتشو فرنانديس (ريال مدريد)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، أليكس غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريّا (تشلسي الإنكليزي)

- الوسط: رودري هرنانديس (مانشستر سيتي الإنكليزي)، مارتن سوبيمندي، ميكل ميرينو (ريال سوسييداد)، ماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد)، فابيان رويس (باريس سان جرمان الفرنسي)، بيدري، فيرمين لوبيس (برشلونة)، أليكس بايينا (فياريال)، أليكس غارسيا (جيرونا)

- الهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، خوسيلو (ريال مدريد)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، لامين جمال، فيران توريس (برشلونة)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، أيوسي بيريس (ريال بيتيس)