الأهلي المصري إلى نهائي إفريقيا للمرة الخامسة توالياً

تأهل الأهلي المصري إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة توالياً، عقب فوزه على ضيفه مازيمبي الكونغولي 3-0 في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد عبد المنعم في الدقيقة 68، وأضاف وسام أبو علي الهدف الثاني في الدقيقة 83 واختتم أكرم توفيق أهداف الأهلي في الدقيقة الـ12 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الكونغو انتهت بالتعادل السلبي، ليصعد الأهلي للمباراة النهائية للمرة الـ17 في تاريخه، فائزاً بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-0.

وتأهل الأهلي لهذا الدور بعدما تغلب على سيمبا التنزاني 3-0، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ8.

فيما تخطى فريق مازيمبي عقبة بيترو أتلتيكو الأنغولي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ8 بنتيجة 2-1.