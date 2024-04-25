تشافي يشكر برشلونة بعد تأكيد بقائه مدربا للفريق

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بقاء تشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني للفريق رسميا، بعدما تراجع عن قراره بالرحيل في نهاية الموسم الجاري. وكان تشافي (44 عاماً)، أعلن في يناير الماضي، أنه سيتخلى عن منصبه على رأس القيادة الفنية للفريق، مشيرا إلى أن فريقه بحاجة إلى "تغيير في الديناميكية".

ومع ذلك، كشفت تقارير إخبارية في وقت متأخر مساء أمس بأن الأمور تغيرت تماما داخل أروقة برشلونة فيما يتعلق بمستقبل تشافي، خاصة بعد الاجتماعات التي عقدها المدرب الشاب مع عدد كبير من مسؤولي النادي الكتالوني، ليؤكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بقاء تشافي اليوم. وصرح تشافي "أنا مشجع كبير لبرشلونة. لدي مستوى مرتفع من الثقة مع الرئيس ومجلس الإدارة. كما كان دعم اللاعبين أمرا أساسيا في التراجع عن قراري السابق". وأضاف: "اعتقد أن هذا هو الأفضل للنادي. لدينا العديد من الخيارات ليظل المشروع قائما". وقال تشافي عند سؤاله بشأن مشجعي برشلونة: "لقد جعلوني أرى أن المشروع لم يكتمل، وخاصة الجماهير. أريد أن أشكرهم على دعمهم وحبهم".

وصرح لابورتا في مؤتمر صحفي: "اليوم، يسعدني أن أبلغكم أن تشافي سيستمر في تدريب برشلونة. إنها أخبار رائعة أن يبقى معنا". ومن المقرر أن ينتهي عقد تشافي الحالي مع برشلونة عام 2025، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).