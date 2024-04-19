السوري محروس مدرباً في الدوري العراقي

عاد المدير الفني السابق للمنتخب السوري لكرة القدم نزار محروس الى العمل مع اندية اقليم كردستان العراق، بتعيينه مدربا لنوروز خلفا لولي كريم المستقيل من منصبه عقب الخسارة امام جاره زاخو 0-2 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري المحلي.

وافاد مدير نوروز، صاحب المركز السادس برصيد 33 نقطة، جيكر عبد الله وكالة فرانس برس الجمعة "الاسبوع المقبل يصل محروس الى مدينة السليمانية ليبدأ مهمته مدربا للفريق حتى نهاية الموسم وربما يتم التجديد له بعد ذلك للبقاء في منصبه حسب الاتفاق".

وبدأ محروس (61 عاما) محطاته التدريبية الاولى مع اندية اقليم كرستان الذي يمتع بحكم ذاتي، مع اربيل في موسم 2011-2012 وحصل معه على احد القابه الاربعة في مسابقة الدوري، كما قاده الى المركز الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الاسيوي اثر الخسارة امام الكويت الكويتي (0-4) في المباراة النهائية على استاد فرانسوا حريري في موسم 2013-2014.

وتعاقدت معه ادارة نادي زاخو، ثاني اندية مدينة دهوك الشمالية في المسابقة الى جانب فريقها المحلي، قبل انتهاء الموسم الماضي قادما من اربيل بعد ان امضى مع الاخير ثلاث مراحل فقط في محطته التدريبية الثانية معه، ونجح بانتشال فريق زاخو الذي كان مهددا بالهبوط.

وتشارك اربعة اندية من مدن اقليم كردستان في مسابقة الدوري العراقي هي نوروز (السليمانية) واربيل، الفريق المحلي لمركز اقليم كردستان، ويحتفظ باربعة القاب، ودهوك، بطل المسابقة 2009-2010، وجاره زاخو وكلاهما يمثلان دهوك ثالث مدن الاقليم.