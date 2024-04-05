تشيلسي يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد في "ريمونتادا" تاريخية (فيديو)
بالوقت بدل الضائع، اطاح تشيلسي بمانشستر يونايتد بـ"ريمونتادا" تاريخية 4-3، الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
وفي الدقيقة 34 سجل أليخاندرو غارناتشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد، فيما سجل زميله برونو فيرنانديز الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق.
كونور كالاغر يمنح البلوز التقدم مبكراً ⚽️🔥#الدوري_الإنجليزي | #تشيلسي | #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/Cdev3wigB9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2024
وفي الدقيقة 67 عاد غارناتشو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لليونايتد، وبدت الأمور وكأنها في صالح "الشياطين الحمر"، قبل أن يعود بالمر ليسجل الهدف الثالث لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
بالمر يضيف الثاني للبلوز 🥅🔥#الدوري_الإنجليزي | #تشيلسي | #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/nmFSGte5Gx— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2024
وبعد ذلك بدقيقة، سجل "البلوز" هدفه الرابع عن طريق بالمر مجدداً، ليخطف الفريق ثلاث نقاط غالية.
غارناتشو يعيد مانشستر يونايتد للمباراة ولأجواء القمة ⚽️#الدوري_الإنجليزي | #تشيلسي | #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/oQjBgWXO7R— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2024
ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد 48 نقطة في المركز السادس.
🔥🔥🔥🔥— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 4, 2024
برونو فيرنانديز يسجل الهدف الثاني لليونايتد ويشعل اللقاء #الدوري_الإنجليزي | #تشيلسي | #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/PNcaizwAGq
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