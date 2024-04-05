تشيلسي يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد في "ريمونتادا" تاريخية (فيديو)

بالوقت بدل الضائع، اطاح تشيلسي بمانشستر يونايتد بـ"ريمونتادا" تاريخية 4-3، الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 34 سجل أليخاندرو غارناتشو الهدف الأول لمانشستر يونايتد، فيما سجل زميله برونو فيرنانديز الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 67 عاد غارناتشو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لليونايتد، وبدت الأمور وكأنها في صالح "الشياطين الحمر"، قبل أن يعود بالمر ليسجل الهدف الثالث لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ذلك بدقيقة، سجل "البلوز" هدفه الرابع عن طريق بالمر مجدداً، ليخطف الفريق ثلاث نقاط غالية.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد 48 نقطة في المركز السادس.