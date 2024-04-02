فنربخشة يصوت على انسحابه من الدوري التركي

يتوقع أن يجري نادي فنربخشة الثلاثاء تصويتاً على تهديده بالانسحاب من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم في الوقت الذي تحوم فيه شكوك حول مستقبل النادي.

وفي مارس الماضي، قال فنربخشة إنه سيفكر في الانسحاب من الدوري بعد تعرض بعض لاعبيه للاعتداء من جانب مشجعي طرابزون سبور خلال مباراة.

واقتحم جمهور طرابزون سبور أرض الملعب واشتبكوا مع قوات الأمن ولاعبي فنربخشة بعد هزيمة فريقهم 3 - 2 في آخر حادث من نوعه يشهده الدوري التركي في الموسم الحالي.

وسيعقد فنربخشة جمعية عمومية غير عادية الثلاثاء سيصوت خلالها أعضاؤه على قرار بالانسحاب من الدوري المحلي.

وحالياً يحتل فنربخشة الذي توج بلقب الدوري التركي للمرة الـ19 في 2014 المركز الثاني في الترتيب بعد 30 جولة، متأخراً بفارق نقطتين عن غلطة سراي.