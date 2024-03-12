سقوط مروع للاعب مصري أثناء المباراة.. عضلة القلب توقفت ساعة ونصف (فيديو)

شهدت مباراة فريق فيوتشر ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري حالة مؤسفة وحزينة قبل نهايتها بلحظات وذلك عقب سقوط لاعب فيوتشر المصري أحمد رفعت دون أي تدخل وهو ما أثار حالة من الخوف والهلع وتدخل سيارة الإسعاف لتنقل اللاعب إلى المستشفى

وأقيمت مباراة مودرن فيوتشر ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد الإسكندرية، وقبل نهايتها بلحظات سقط أحمد رفعت بشكل مفاجئ في الدقيقة 89 من المباراة دون أي تدخل عليه، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى.

وأكد مراسل شبكة قنوات “أون تايم سبورتس” عقب المباراة أن الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر أكد أن أحمد رفعت عانى من حالة هبوط حاد ولكن حالته مستقرة، كما أن هناك قرار طبي بنقل أحمد رفعت لمستشفى متخصص في القلب.

وكشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحي، أخر تطورات إصابة أحمد رفعت، وقال مصيلحي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورت": "نحمد الله، رفعت كان في مكانة وأصبح في أخرى، والأطباء في المستشفى قاموا بدورهم، الأطباء قاموا بصعق اللاعب وأجروا له تحاليل، وقلبه تحسن بشكل كبير، يجب أن يظل مستقرًا في العناية لمدة 24 ساعة".