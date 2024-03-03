الزورق الإماراتي "فيكتوري" بطلا للجولة الافتتاحية للأكس كات

فاز زورق فيكتوري (7) بلقب الجولة الافتتاحية وجائزة الفجيرة الكبرى، لبطولة العالم للزوارق السريعة (اكس كات) محققا المركز الأول بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى ال علي في السباق الذي نظمه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية مساء الأحد، وذلك بإشراف الاتحاد الدولي للزوارق السريعة واتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وجاء في المركز الثاني الزورق الإيطالي HPI، فيما احتل الزورق السويدي سويكات المركز الثالث، وفي سباق السرعة (كسر الكيلو) فاز زورق الشارقة بالمركز الاول وحل الزورق البريطاني تيم جي بي بالمركز الثاني تلاهما فيكتوري وفزاع.

وفي شأن متصل جدد نادي الفجيرة البحري عقد الشراكة مع الاتحاد الدولي للرياضات البحرية لتنظيم مونديال الاكس كات للسنوات الثلاث القادمة.

بدوره بارك المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أحمد ابراهيم للفائزين وكاشفا عن ان معدلات النجاح للجولة الافتتاحية تجاوزت حاجز 100% وساهم في ذلك المنظمين علاوة على الخبرة الكبيرة والامكانيات الضخمة التي يتمتع بها النادي.